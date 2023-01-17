Росія вдарила по Дніпру неточною протикорабельною ракетою - британська розвідка

09:48 17 січня Київ, Україна

Росія завдала удару по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою і звинуватила у влучанні української ракети ППО. Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"14 січня 2023 року росія відновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і під час попередніх восьми хвиль атак з 11 жовтня 2022 року, росія насамперед була націлена на українську електромережу", – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що велика протикорабельна ракета X-22 (за класифікацією НАТО — AS-4 Kitchen), випущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 BACKFIRE, швидше за все, вразила житловий будинок у місті Дніпро, що призвело до загибелі щонайменше 40 осіб.

"Росія брехливо натякнула, що українська ракета ППО несе відповідальність. Kitchen як відомо, неточна під час використання проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення погано розрізняє цілі у міських районах", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що подібна зброя є відповідальною за інші інциденти з масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року.