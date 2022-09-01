Росія втрачає здатність захищатися від контратак у Херсонській області – ISW

07:17 14 серпня Київ, Україна

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ, завдаючи ударів по Каховському мосту, порушують російські наземні лінії зв'язку. Отже, окупанти не можуть підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області.

Експерти зазначають, що перевезення боєприпасів, пального та важкої техніки в кількості, достатній для наступальних або навіть масштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або повітрям недоцільне, якщо не неможливе.