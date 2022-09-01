Росія втрачає здатність захищатися від контратак у Херсонській області – ISW

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ЗСУ, завдаючи ударів по Каховському мосту, порушують російські наземні лінії зв'язку. Отже, окупанти не можуть підтримувати масштабні механізовані операції у Херсонській області.
Експерти зазначають, що перевезення боєприпасів, пального та важкої техніки в кількості, достатній для наступальних або навіть масштабних оборонних операцій, через понтонні переправи або повітрям недоцільне, якщо не неможливе.
"Якщо українські сили зруйнували всі три мости і зможуть перешкодити росії відновити працездатність будь-якого з них протягом тривалого часу, то російські сили на західному березі Дніпра, ймовірно, втратять здатність захищатися навіть від обмежених українських контратак", - пояснюють в ISW.
В Інституті вивчення війни відзначили такі ознаки погіршення постачання армії окупантів, пов'язані з порушенням наземних ліній зв'язку:
- нестача палива та боєприпасів серед російських військ у західній частині Херсонської області;
- занедбана російська техніка;
- зниження інтенсивності, припинення наземних та артилерійських атак росіян;
- можливо, почастішали випадки крадіжок із боку росіян;
- почастішали повідомлення російських солдатів про брак постачання;
- збільшення кількості російських військовополонених, захоплених українськими військами;
- відсутність нової важкої техніки, яка була доставлена на захід Херсонської області.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що боротьба на півдні України дає добрі новини про знищення сил та засобів російської армії.
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