12:07 06 жовтня Київ, Україна

Американські журналісти провели аналіз війни на українській території та підготували статтю про поразку російської армії.

Старший кореспондент Yahoo News і ведучий підкасту Foreign Office про розвідку та міжнародну безпеку, підготовленого Фондом «Вільна росія» та журналом New Lines, а також автор бестселера за версією The New York Times «Ісламська держава: всередині армії терору» Майкл Вайс та його колега Джеймс Раштон опублікували статтю щодо поразки володимира путіна в Україні.



Автори наголошують, що за словами проросійських військових аналітиків, за останні 72 години Україні вдалося одночасно відвоювати близько 1000 квадратних кілометрів території на північному сході країни та 2200 квадратних кілометрів на півдні.



Сам факт того, що вони походять від прихильників воєнних дій володимира путіна, підкреслює, наскільки катастрофічні справи у російського президента за місяць, коли він вдався до хаотичної мобілізації для поповнення живої сили і зникаючих на очах нещодавно «анексованих» українських територій. Причому він втрачає позиції не лише в одній із областей, яку незаконно оголосив своєю, а в усіх чотирьох.



Чутки про глибоке просування України в підконтрольні росії райони Херсона, на північ від окупованого росією півострова Крим, підтверджуються фотографіями українських солдатів, що перемогли, які становлять український прапор над звільненими селами. Українці просуваються вниз західним берегом Дніпра, використовуючи природну перешкоду водного шляху, щоб убезпечити свій лівий фланг, погрожуючи оточити російські війська на сході. І їхнє просування було настільки швидким, що російські військовослужбовці, які переписуються в Telegram-чатах, перебували в паніці і просили достукатися до командування і негайно відправити підтримку з повітря.



Згідно з перехопленою СБУ розмовою між російськими солдатами, використання поставлених США високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) було настільки ж руйнівним на півдні, як і в інших місцях уздовж лінії фронту.



Один російський солдат сказав: «От ноги тремтять. [HIMARS] б'є, земля трясеться. Ось наші всі тремтять».



В іншому перехопленні української спецслужби російський солдат телефонує батькові додому, закликаючи його уникнути мобілізації. Вісім його товаришів, каже солдат, нещодавно вийшли зі шпиталю в Херсоні без рук та ніг. А українські наступи на західному березі Дніпра тепер привели велику частину Херсонської області до зони досяжності надточної української артилерії, що поставляється із Заходу, що дало їм можливість «дістати» до величезної кількості нових російських цілей для знищення.



Майкл Вайс та його колега Джеймс Раштон наголошують, що російські війська на західному березі все гірше забезпечуються через українські удари по мостах, що перетинають Дніпро, що значно ускладнює логістику росії. Крім західних артилерійських платформ, росіяни зазнали незліченних атак дрібних українських безпілотників, багато з них перепрофілювали цивільні моделі, які скидали гранати та міномети на цілі, що нічого не підозрювали, часто під покровом темряви. Загальновійськовий підхід Києва сприяв неухильному зниженню боєздатності росіян у Херсоні, де з початку березня безперервно борються багато російських військ.



За словами полковника армії США у відставці і колишнього спецпредставника Вашингтона щодо Сирії Джоела Рейберна, «росіяни нічого не зможуть підтримати на правому березі Дніпра. Ці хлопці виявляться у пастці, і у них закінчаться боєприпаси. Я не враховую вогневу підтримку росіян через річку, включаючи авіацію, тому що вони, схоже, не можуть її використовувати. Поспішна оборона дуже вразлива для бронетанкових військ. Росіяни, мабуть, не підготували запасних оборонних рубежів, а тепер уже надто пізно. Вони не закопані».



Оборонна концепція росії у цьому районі полягала у використанні опорних пунктів без реальної вогневої потужності або мобільних резервів у вигляді переривчастої, а не суцільної лінії. Таким чином, українці можуть легко обійти опорні пункти та відрізати їх, залишивши у польових умовах ізольованими.

«Це те, що німці зробили зі 106-ю та 99-ю дивізіями США у битві в Арденнах», — сказав Рейберн Yahoo News. "Весь епізод показує нам, що росіяни ніколи не очікували, що їм доведеться захищати ці райони від нападу, тому вони не підготували глибоку оборону".

Поки росіяни відступають, українці, як завжди, захоплюють кинуту російську техніку, у тому числі давні бойові танки Т-62М, пережитки ранньої холодної війни, змушені повернутися на озброєння, оскільки швидкість зношування сучасніших транспортних засобів у росії стає дедалі більш нестійкою.



Українські успіхи в Херсоні були доповнені поступовим просуванням у Запоріжжі, на схід та подальшими територіальними придбаннями у Харкові. Українські сили також повернулися до Луганська, де зараз точаться бої біля річки Оскіл та шосе Святово-Кремінна на північ від найважливішого залізничного вузла Лиман, який українські війська відбили минулого тижня. Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай опублікував у своєму Telegram-каналі «Деокупація Луганщини вже розпочалася!».



Відсутність контролю росією над незаконно захопленими українськими землями констатував прессекретар путіна дмитро пєсков під час розмови з журналістами 3 жовтня, заявивши, що кремль навіть не знає, де проходять оголошені ним кордони анексії.

"Ми продовжимо консультації з населенням щодо кордонів Херсонської та Запорізької областей", - сказав він.

Тим часом путінська армія перебуває у стані безвиході, мабуть, не маючи жодного уявлення про те, як традиційними способами зупинити просування України по всій країні. А її союзники-ультрацисти в росії розпочали взаємні звинувачення на адресу некомпетентних польових командирів і пустили в хід нетрадиційну відповідь, щоб повернути ініціативу росії.



Воєначальник-президент напівавтономної Чеченської Республіки Рамзан Кадиров особливо відверто висловлював свою зневагу до командувача Центрального військового округу росії, генерал-полковника Олександра Лапіна, якого Кадиров звинуватив у передачі Лимана Україні минулими вихідними.



У Telegram Кадиров обрушився з критикою на Лапіна за те, що він не зміг забезпечити сили в Лимані належним зв'язком та артилерійським постачанням.

"Прикро не те, що Лапін бездар", - написав Кадиров. «Але його прикривають зверху керівники генштабу. Якби була моя воля, я розжалував би Лапіна в рядові, позбавив би його нагород і з автоматом у руках відправив би на передову, щоб змити ганьбу кров'ю».



Кадиров виступав за введення військового стану у прикордонних районах між росією та Україною, а також розгортання «ядерної зброї малої потужності» для поповнення втрат на полі бою.



Колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін сім років тому командував російськими проксі-силами на Донбасі і достовірно замішаний у низці військових злочинів, довгий час був провісником щодо поточної кампанії в Україні.

"Я не можу пояснити цю капітуляцію з військової точки зору", - написав генерал-майор у відставці російської армії і колишній заступник командувача військ Південного військового округу, депутат держдуми Андрій Гурулєв, який нещодавно підтримував російські ракетні удари по Великобританії.