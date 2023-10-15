Росія зазнає невдач під Авдіївкою: причини не лише у медзабезпеченні, - ISW

12:06 15 жовтня Київ, Україна

Щоб повернути втрачені позиції і показати хоч якийсь успіх на українському фронті, Москва кидає величезні сили на захоплення панівних висот. Але всі ці зусилля не привели до жодного дійсного результату.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російський інформаційний простір зараз розділився на два табори щодо ситуації під Авдіївкою. З повідомлень деяких військових блогерів можна зробити висновок, що Росія стикається з кількома серйозними проблемами при наступі на місто.

Так, російські джерела вказали, що просуванню в районі Авдіївки перешкоджають проблеми росії з медичним забезпеченням: в окупованій Горлівці та Донецьку біля Авдіївки не вистачає хірургів. Тож російських лікарів закликали "їхати на фронт".

Представник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун також підтвердив, що більшість втрат росіян на авдіївському напрямку викликані неякісною медичною допомогою та заповненістю місцевих лікарень.

Тим часом частина російських військових блогерів продовжує хвалити російські наступальні зусилля 13 та 14 жовтня і повторює бажану ідеологему Кремля про те, що український контрнаступ нібито "скінчився", зазначає ISW.

Але один російський військовий блогер попередив, що російські офіційні особи та джерела поспішили заявити про те, що український контрнаступ нібито "скінчився", і зазначив, що ще надто рано визначати, чи російські атаки під Авдіївкою переростуть в організовану наступальну операцію.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що російські війська під Авдіївкою Донецької області зазнають великих втрат.. Зокрема, кадри з геоприв'язкою показують, що російські війська втратили таку кількість бронетехніки, що дорівнює батальйону тактичної групи.

А речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що за неповних п'ять діб втрати ворога в живій силі склали понад три тисячі людей.