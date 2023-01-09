Росія звозить застарілу військову техніку до білорусі - ЗСУ

Країна-агресор переганяє до білорусі військову техніку, зняту "з довготривалого зберігання", для навчання особового складу.
Про це 9 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває для навчання особового складу противника в республіку білорусь з російської федерації, знято з тривалого зберігання і вимагає обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.
Про це 9 січня повідомляє Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, значна кількість озброєння та військової техніки, яка прибуває для навчання особового складу противника в республіку білорусь з російської федерації, знято з тривалого зберігання і вимагає обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.
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