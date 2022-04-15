Росія стягує всі війська для повномасштабної битви за Донбас - Зеленський

21:24 15 квітня Київ, Україна

Росія стягує до Донбасу війська з усіх напрямків, битва за регіон стане найскладнішою для України. тому Києву потрібна якнайшвидша допомога Заходу.





За словами Зеленського, на Донбасі зосереджено угруповання із 44 000 українських військових. Російські військові стягують туди війська з північного, київського та чернігівського напрямів. Про це президент країни Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.За словами Зеленського, на Донбасі зосереджено угруповання із 44 000 українських військових. Російські військові стягують туди війська з північного, київського та чернігівського напрямів.

"Також туди прямують війська звідусіль: із Сирії, з Владивостока, з багатьох різних місць Російської Федерації і так далі", - вважає Зеленський.

Найближча мета Москви – оточити українських військових у повномасштабній битві за Донбас та забрати його.

Російська армія використовує тактику випаленої землі, залишаючи за собою спустошені міста, розповів Зеленський.

«Ворог знищує все, причому цинізм у тому, що їхня філософія — вони прийшли звільнити людей від нацистів. А реально вони визволили ці території від життя. Просто її там уже немає. Звільнили від людей. Там цих людей немає. Вони загинули. Вони знищили всіх», - вважає Зеленський.

Зеленський знову попросив Захід якнайшвидше забезпечити українську армію додатковою зброєю для відображення російського вторгнення.

«Вони намагаються нам допомогти та допомагають. Але все-таки нам потрібно швидше і більше. Чи цього достатньо? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет – отримувати швидше, отримувати зараз, бо ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання», — сказав Зеленський.

Про плани Москви розпочати повномасштабний наступ у донбасі напередодні повідомляв голова ЦРУ Вільям Бернс. За його даними, Міноборони Росії планує приурочити вирішальний удар у регіоні до 9 травня і піднести як перемогу.



На сході та півдні України зосереджено 65 батальйонно-тактичних груп і додаткові сили можуть прибути найближчими днями, вважають у Вашингтоні. У Донбас перекидаються гелікоптери, артилерійські з'єднання, а також командні сили та авіація, розповів Fox News високопосадовець Міноборони США.