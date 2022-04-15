Росія стягує всі війська для повномасштабної битви за Донбас - Зеленський

21:24 15 квітня Київ, Україна

Росія стягує до Донбасу війська з усіх напрямків, битва за регіон стане найскладнішою для України. тому Києву потрібна якнайшвидша допомога Заходу.
 
Про це президент країни Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.

За словами Зеленського, на Донбасі зосереджено угруповання із 44 000 українських військових. Російські військові стягують туди війська з північного, київського та чернігівського напрямів.
"Також туди прямують війська звідусіль: із Сирії, з Владивостока, з багатьох різних місць Російської Федерації і так далі", - вважає Зеленський.
Найближча мета Москви – оточити українських військових у повномасштабній битві за Донбас та забрати його.
Російська армія використовує тактику випаленої землі, залишаючи за собою спустошені міста, розповів Зеленський.
«Ворог знищує все, причому цинізм у тому, що їхня філософія — вони прийшли звільнити людей від нацистів. А реально вони визволили ці території від життя. Просто її там уже немає. Звільнили від людей. Там цих людей немає. Вони загинули. Вони знищили всіх», - вважає Зеленський.
Зеленський знову попросив Захід якнайшвидше забезпечити українську армію додатковою зброєю для відображення російського вторгнення.
«Вони намагаються нам допомогти та допомагають. Але все-таки нам потрібно швидше і більше. Чи цього достатньо? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет – отримувати швидше, отримувати зараз, бо ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання», — сказав Зеленський.
Про плани Москви розпочати повномасштабний наступ у донбасі напередодні повідомляв голова ЦРУ Вільям Бернс. За його даними, Міноборони Росії планує приурочити вирішальний удар у регіоні до 9 травня і піднести як перемогу.

На сході та півдні України зосереджено 65 батальйонно-тактичних груп і додаткові сили можуть прибути найближчими днями, вважають у Вашингтоні. У Донбас перекидаються гелікоптери, артилерійські з'єднання, а також командні сили та авіація, розповів Fox News високопосадовець Міноборони США.