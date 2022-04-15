Росія стягує всі війська для повномасштабної битви за Донбас - Зеленський

Росія стягує до Донбасу війська з усіх напрямків, битва за регіон стане найскладнішою для України. тому Києву потрібна якнайшвидша допомога Заходу.
Про це президент країни Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Бі-Бі-Сі.
За словами Зеленського, на Донбасі зосереджено угруповання із 44 000 українських військових. Російські військові стягують туди війська з північного, київського та чернігівського напрямів.
За словами Зеленського, на Донбасі зосереджено угруповання із 44 000 українських військових. Російські військові стягують туди війська з північного, київського та чернігівського напрямів.
Найближча мета Москви – оточити українських військових у повномасштабній битві за Донбас та забрати його.
Російська армія використовує тактику випаленої землі, залишаючи за собою спустошені міста, розповів Зеленський.
Зеленський знову попросив Захід якнайшвидше забезпечити українську армію додатковою зброєю для відображення російського вторгнення.
Про плани Москви розпочати повномасштабний наступ у донбасі напередодні повідомляв голова ЦРУ Вільям Бернс. За його даними, Міноборони Росії планує приурочити вирішальний удар у регіоні до 9 травня і піднести як перемогу.
На сході та півдні України зосереджено 65 батальйонно-тактичних груп і додаткові сили можуть прибути найближчими днями, вважають у Вашингтоні. У Донбас перекидаються гелікоптери, артилерійські з'єднання, а також командні сили та авіація, розповів Fox News високопосадовець Міноборони США.
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