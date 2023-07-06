Росія стягує війська для стримування контрнаступу України

12:50 06 липня Київ, Україна

Росія ухвалила рішення стягнути свої війська з усіх регіонів, включаючи кордон із Китаєм, з метою стримування контрнаступу з боку України.



Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії у Twitter із посиланням на дані розвідки.



За інформацією британської розвідки, військові формування з різних частин росії приймають на себе головний удар у рамках українського контрнаступу. Деякі підрозділи, за даними розвідки, було перекинуто на фронт на відстань 7 тисяч кілометрів від свого колишнього місця служби.



Зокрема, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія, яка відповідає за безпеку кавказького регіону росії. Крім того, в районі Великої Новосілки знаходиться 5-та загальновійськова армія та морська піхота, які зазвичай базуються на відстані 7 тисяч кілометрів від місця розгортання як противага китайській армії.



Аналітики британської розвідки зазначають, що оборону навколо Бахмута в основному здійснюють російські повітряно-десантні полки, які зазвичай розміщуються на заході росії і діють як елітні сили швидкого реагування у разі напруженості у відносинах з НАТО, підкреслює Міністерство оборони Великобританії.



Співробітники британського відомства зазначають, що ці факти свідчать про те, як війна проти України вплинула на національну стратегію росії.