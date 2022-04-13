Росія стягує на Донбас сили, які за чисельністю в 5 разів перевищують українські - The Times

16:24 13 квітня Київ, Україна

Глава країни-агресора путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю в п'ять разів перевищуватимуть українські війська, що протистоять їм, пише The Times з посиланням на джерело. Проте, за словами співрозмовника видання, така перевага не гарантує росії перемоги.



Супутникові знімки MAXAR показують, що росія нарощує військову присутність як мінімум у Білгородській області. Скупчення російської техніки помічено неподалік населених пунктів Солоти та Валуйки на трасі, що веде до кордону з Україною.

CNN також повідомляли про колону російської техніки, яка везла морських піхотинців із Матвєєва Кургану в Ростовській області у бік Донбасу.

За даними Інституту з вивчення війни (ISW), російські війська, що знаходяться в районі Ізюму, спробують просунутися далі на південь, щоб захопити Слов'янськ. Звідти вони можуть перейти на південний схід, щоб оточити українські війська. Крім того, у разі падіння Маріуполя звільняться близько шести тисяч російських солдатів, яких росія зможе відправити на північ, щоб оточити ще одне велике угруповання українських військ.

Генерал сер Річард Берронс, колишній британський військовий головнокомандувач, вважає, що росія спробує стягнути більше сухопутних військ, щоб досягти необхідного співвідношення сил. За його даними, йдеться про показники 5 до 1 або навіть 7 до 1.

Згідно з деякими західними джерелами, наступ кремля, який, як він сподівається, "приведе до вирішальної битви за порятунок обличчя", як очікується, почнеться до кінця тижня.

Український військовий експерт Олег Жданов у розмові висловив припущення про те, що росія фокусуватиме зусилля на Донбасі, щоб прорвати оборону та поставити перед собою завдання виходу на Дніпро. Після цього російські війська розвиватимуть наступ на Київ (вздовж Дніпра) та на Харків (з півдня). Проте кількість військ, яка, як очікується, рине на схід найближчими днями, все ж таки не відповідає кількості, необхідній для перемоги окупанта.

Експерти також наголошують, що на Донбасі зосереджені одні з найбоєздатніших бригад ЗСУ. А міста у Донецькій та Луганській областях надійно захищені.



Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіпі вважає, що ЗСУ може перемогти у битві за Донбас.