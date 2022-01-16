"Росія прагне створити враження, що Європейський Союз не має жодного значення" - Боррель

15:20 13 січень Київ, Україна





Весь цей час Росія наполягає, що не планує нового нападу на Україну, хоча визнає факт стягування в Україну величезних військових сил, включаючи артилерію, танки та авіацію. І заперечує факти, що її військові вже незаконно перебувають на міжнародно визнаній українській території та побічно діють проти української армії на Донбасі.



Надій на досягнення домовленостей, або навіть розуміння чи компроміс поки що не висловив ніхто з учасників переговорів. Коментарі дипломатів і чиновників США НАТО , а також заяви представників російської сторони за результатами зустрічей у Женеві та Брюсселі дають підстави вважати, що ці розмови зосередилися головним чином на обміні закидами.Весь цей час Росія наполягає, що не планує нового нападу на Україну, хоча визнає факт стягування в Україну величезних військових сил, включаючи артилерію, танки та авіацію. І заперечує факти, що її військові вже незаконно перебувають на міжнародно визнаній українській території та побічно діють проти української армії на Донбасі.Надій на досягнення домовленостей, або навіть розуміння чи компроміс поки що не висловив ніхто з учасників переговорів.

Керівник російської делегації на переговорах у НАТО, заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко визнав, що "на сьогодні у нас взагалі немає об'єднуючого, позитивного порядку денного".

“Ми зробили перший крок. Ми виклали на папері та оприлюднили наше бачення просування у правильному напрямку. І зараз ми закликали наших партнерів також викласти на папері їхні ідеї – у якому напрямку рухатися. А тоді стане зрозуміло, які інструменти, включно з форматами переговорів, будуть відповідними для досягнення цього завдання”, - сказав Грушко журналістам у Брюсселі.

У той самий час країни НАТО закликали Росію продемонструвати серйозність бажання до миру і почати з відведення військ, що стягуються в Україну, в місця постійного базування. Глава американської делегації, заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що західним країнам "відверто кажучи, важко зрозуміти, чому вони (росіяни) вважають, що їм загрожує Україна - менша демократія, що розвивається. Навіщо їм сто тисяч військових на кордоні? Вони кажуть, що це не для вторгнення, а для маневрів і сьогодні вранці повідомлено про бойові стрільби. Для чого це? Якщо не для вторгнення, то для залякування? Для підривної роботи? Я не знаю. Але це не допомагає дипломатичним рішенням, тому Росія має визначитись”.

Тим часом західні представники дуже песимістично оцінюють можливість порозуміння з Росією, якщо Москва далі стоятиме на позиціях, що проголошуються останнім часом.

"Росія вирішила поставити під сумнів три основні принципи, які раніше вона визнавала. Перше – це право кожної держави вільно визначатися з членством у будь-якій міжнародній організації або участю в договорах, альянсах, як це визнано у Паризькій хартії... Друге – це незастосування сили та повага до територіальної цілісності всіх країн. І Росія не лише говорить про це, а й нарощує військовий тиск на українському кордоні та загрожує Києву новим втручанням, якщо вимоги не будуть повністю виконані", - пише, оцінюючи початок нового діалогу Заходу з Росією, верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

Боррель також вважає, що "крім цього Росія прагне створити враження, що Європейський Союз не має жодного значення і хоче досягти стратегічного поділу США та Європи".