Росія прагне забезпечити довгострокові постачання іранських "Шахедів" у великих обсягах - британська розвідка

10:40 13 червня Київ, Україна

Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських ударних безпілотників повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

Крім того, росія також працює над тим, щоб приступити до внутрішнього виробництва ударних дронів - майже напевно за допомогою Ірану.

“В останні місяці росія, ймовірно, працювала над тим, щоб забезпечити довгострокові постачання ударних безпілотних літальних апаратів у великих обсягах. Забезпечуючи цю зброю, Іран продовжує порушувати Резолюцію Ради Безпеки ООН 2231”, - зазначили британські розвідники.

За даними британської розвідки, "міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" через Каспійське море набув набагато більшого значення після повномасштабного вторгнення росії. Він дозволяє рф отримати доступ до азіатських ринків — у тому числі для передачі озброєнь — у спосіб, який, як вона сподівається, менш вразливий до міжнародних санкцій, зазначають британські розвідники.