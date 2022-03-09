Росія стрімко втрачає військову техніку в Україні - CNN

09:18 09 березень Київ, Україна

За даними розвідки США, російські війська стрімко втрачають техніку в Україні.





Як повідомили джерела телеканалу в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, які використовувалися під час вторгнення в Україну, нині знищені або виведені з ладу.



Втрати Росії за два тижні сягають 10% військового активу. Про це повідомляє телеканал CNN.Як повідомили джерела телеканалу в американській розвідці, від 8% до 10% російських військових активів, які використовувалися під час вторгнення в Україну, нині знищені або виведені з ладу.

Втрачена техніка охоплює танки, літаки, артилерію та інше військове майно. Це майже вдвічі перевищує втрати, які розвідка повідомляла минулого тижня.



За її оцінками, Росія за минулий тиждень втратила від 3% до 5% військової техніки.