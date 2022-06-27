Росія зіткнулася з першим за 100 років дефолтом із зовнішнього боргу

07:51 27 червня Київ, Україна

Вперше з 1918 року в росії стався дефолт із зовнішнього боргу, оскільки в ніч на 27 червня завершився крайній термін для виплати $100 млн прострочених платежів за держоблігаціями.

Це стало кульмінацією економічних санкцій США та ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам, повідомляє агентство Bloomberg у понеділок, 27 червня.



Офіційного оголошення дефолту не станеться. Зазвичай це роблять міжнародні рейтингові агенції, але всі вони призупинили свою діяльність у росії, зазначає Bloomberg. При цьому з таким оголошенням могли виступити власники бондів, але вони поки що намагаються оцінити, які шанси повернути всі чи хоча б частину своїх грошей, пише агентство. Для оголошення дефолту кредиторами необхідно, щоб із цим погодилася чверть утримувачів облігацій.



Це похмурий маркер швидкого перетворення країни на економічного, фінансового та політичного вигнанця. Єврооблігації країни торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відокремлені від світової фінансової системи.



Але, враховуючи збитки, вже завдані санкціями економіці та ринкам, дефолт поки що має в основному символічний характер і мало що означає для росіян, які переживають інфляцію та найгірший економічний спад за останні роки.

"Оголошення дефолту - це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані у доларах. Вже зараз росія не може позичати у більшості країн", - заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Росія виступила проти дефолту, заявивши, що має кошти для покриття будь-яких рахунків, і вона була змушена не платити. Намагаючись викрутитися, минулого тижня уряд росії оголосив, що перейде на обслуговування непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи «форс-мажорну» ситуацію, яка, за їхніми словами, була "штучно сфабрикована" Заходом.

"Це буде один із найбільших дефолтів в історії", - сказав Хасан Малік, старший аналітик із суверенних держав у Loomis Sayles & Company LP.

Нагадаємо, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг росії. Проводити операції із ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.



Раніше Сполучені Штати наблизили росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій.