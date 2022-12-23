Росія зіткнеться зі складнощами при розширенні своєї армії - британська розвідка

Військове керівництво росії матиме значні проблеми при розширенні кількості особового складу своїх збройних сил відповідно до озвучених планів.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter.
Як нагадали в установі, 21 грудня на розширеній колегії міноборони росії президенту володимиру путіну представили плани збільшення російської армії приблизно на 30% - до 1,5 мільйона осіб. Коли цього рівня буде досягнуто, невідомо, зазначають у міністерстві.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter.
Як нагадали в установі, 21 грудня на розширеній колегії міноборони росії президенту володимиру путіну представили плани збільшення російської армії приблизно на 30% - до 1,5 мільйона осіб. Коли цього рівня буде досягнуто, невідомо, зазначають у міністерстві.
Це одне з перших уявлень про те, як росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли внаслідок її вторгнення в Україну. У той самий час виникає питання, як саме рф виконуватиме ці плани і на фоні своїх військових невдач.
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