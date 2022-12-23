Росія зіткнеться зі складнощами при розширенні своєї армії - британська розвідка

10:35 23 грудня Київ, Україна

Військове керівництво росії матиме значні проблеми при розширенні кількості особового складу своїх збройних сил відповідно до озвучених планів.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter.



Як нагадали в установі, 21 грудня на розширеній колегії міноборони росії президенту володимиру путіну представили плани збільшення російської армії приблизно на 30% - до 1,5 мільйона осіб. Коли цього рівня буде досягнуто, невідомо, зазначають у міністерстві.

"Російський міністр оборони сергій шойгу пояснив, що розширення залучатиме як мінімум дві бригади на північному заході росії, щоб збільшити чисельність дивізії. Він назвав нібито загрозу вступу Фінляндії та Швеції до НАТО", - йдеться у повідомленні.

Це одне з перших уявлень про те, як росія прагне адаптувати свої сили до довгострокових стратегічних викликів, що виникли внаслідок її вторгнення в Україну. У той самий час виникає питання, як саме рф виконуватиме ці плани і на фоні своїх військових невдач.