Росія стикається з дефіцитом високоточної зброї та гуми для військової техніки - ISW

У росії збільшуються проблеми оборонно-промислового комплексу з постачанням щодо відновлення запасів високоточної зброї та виробництвом гуми для заміни зношених шин для військової техніки.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначили в ISW, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив 6 вересня, що росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" та меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць. Це не дозволить росії поповнити свої запаси до 2022 року.
Юсов повідомив, що росія намагається отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, мікросхеми та схеми і що "сірий імпорт" та контрабанда не можуть повністю покрити потреби російського ОПК.
Російські джерела також зазначили, що російський ОПК не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин для військової техніки, життєво важливої для фронтових операцій. При цьому збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки в умовах бруду, дощу та ожеледиці.
"Російські джерела стверджували, що російська влада заявляла, що знайде вирішення проблеми зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася", - йдеться в аналітичному звіті.
Низька якість та недостатня кількість шин накладатиме все більше обмежень на мобільність російських військ у літню пору року та взимку, зазначили аналітики.
Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Як зазначили в ISW, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив 6 вересня, що росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" та меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць. Це не дозволить росії поповнити свої запаси до 2022 року.
Юсов повідомив, що росія намагається отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, мікросхеми та схеми і що "сірий імпорт" та контрабанда не можуть повністю покрити потреби російського ОПК.
Російські джерела також зазначили, що російський ОПК не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин для військової техніки, життєво важливої для фронтових операцій. При цьому збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки в умовах бруду, дощу та ожеледиці.
"Російські джерела стверджували, що російська влада заявляла, що знайде вирішення проблеми зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася", - йдеться в аналітичному звіті.
Низька якість та недостатня кількість шин накладатиме все більше обмежень на мобільність російських військ у літню пору року та взимку, зазначили аналітики.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі