Росія стала зразком умовного ворога при оцінці боєготовності Британії

12:45 14 березень Київ, Україна

Після анексії Криму в 2014 році Росія для практично всього світу стала зразком умовного ворога при оцінці боєготовності. Саме з початку березня в НАТО стали значно збільшувати інвестиції в свій оборонний бюджет і кількість сил реагування.

Як потенційного ворога сприймає Росію і Британія. Артилерійська дуель танкових підрозділів Британії та Росії в разі військового конфлікту з великою ймовірністю завершиться не на користь військових Сполученого Королівства. Про це йдеться в доповіді Комітету з оборони палати громад Великобританії про стан бронетанкових підрозділів країни.

"Якби британській армії в найближчі кілька років довелося битися з рівним противником, під яким мається на увазі РФ, в Східній Європі, наші солдати, безумовно залишаючись одними з кращих в світі, на превеликий сором були б змушені вести бій, використовуючи застарілу бронетехніку", - йдеться в документі.

У доповіді пояснюється, що проблеми пов'язані із застарілою бронетехнікою - багатьом машинам вже більше ніж 30 років.

"За військовою потужністю вони вкрай серйозно програють сучасним артилерійським і ракетним системам і постійно не отримують достатньої підтримки з повітря", - відзначають автори доповіді.

На модернізацію або заміну техніки, яка на цей момент є на озброєнні ЗС королівства, буде потрібно не менше чотирьох років. У комітеті вважають, що в цьому винні "бюрократична тяганина, нездатність командування прийняти рішення".

Раніше повідомлялося, що в 2020 році світові витрати на оборону зросли на 3,9 відсотка, незважаючи на пандемію коронавірусу.