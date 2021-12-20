Росія стала зразком умовного ворога при оцінці боєготовності Британії

Після анексії Криму в 2014 році Росія для практично всього світу стала зразком умовного ворога при оцінці боєготовності. Саме з початку березня в НАТО стали значно збільшувати інвестиції в свій оборонний бюджет і кількість сил реагування.
Як потенційного ворога сприймає Росію і Британія. Артилерійська дуель танкових підрозділів Британії та Росії в разі військового конфлікту з великою ймовірністю завершиться не на користь військових Сполученого Королівства. Про це йдеться в доповіді Комітету з оборони палати громад Великобританії про стан бронетанкових підрозділів країни.
У доповіді пояснюється, що проблеми пов'язані із застарілою бронетехнікою - багатьом машинам вже більше ніж 30 років.
На модернізацію або заміну техніки, яка на цей момент є на озброєнні ЗС королівства, буде потрібно не менше чотирьох років. У комітеті вважають, що в цьому винні "бюрократична тяганина, нездатність командування прийняти рішення".
Раніше повідомлялося, що в 2020 році світові витрати на оборону зросли на 3,9 відсотка, незважаючи на пандемію коронавірусу.
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