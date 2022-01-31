Росія, США та Україна зустрінуться у Раді Безпеки ООН

10:30 31 січень Київ, Україна

31 січня заплановано перше засідання Ради Безпеки ООН, присвячене нарощуванню військ Росією та загрозливим діям проти України на прохання Сполучених Штатів.



Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що дії Росії становлять «явну загрозу міжнародному миру та безпеці та Статуту ООН».

Члени Ради «мають ретельно вивчити факти та розглянути, що поставлено на карту для України, Росії та Європи», а також основні зобов’язання та принципи міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну», — заявила вона, оголошуючи про зустріч.



Заступник постпреду Росії в ООН Дмитро Полянський гнівно відреагував на це, написавши у Твіттері: «Я не можу пригадати іншого випадку, коли член РБ (Ради Безпеки) пропонував обговорити власні безпідставні твердження та припущення як загрозу міжнародному порядку з боку когось іншого. Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, який ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН».



Реакція Полянського показала, що Росія може розпочати зустріч із процедурного голосування з питання, чи слід її проводити. Щоб заблокувати зустріч, Росії потрібна підтримка дев'яти із 15 членів.



Високопосадовець в адміністрації Байдена сказав, що Сполучені Штати перебувають у постійному контакті з членами Ради і «впевнені», що є «більш ніж достатня підтримка» для проведення зустрічі.



"Це зачіпає суть ролі самої Ради Безпеки", - сказав чиновник на умовах анонімності, оскільки він не був уповноважений виступати публічно. "Ця превентивна дипломатія - це саме те, чим має займатися Рада, і я думаю, що держави-члени це розуміють".



Припускаючи, що зустріч відбудеться, Рада спочатку заслухає брифінг високопоставленого представника ООН, після чого виступлять із заявами його 15 членів, включаючи Росію, США та європейські члени, Франція, Ірландія, Великобританія та Албанія. За правилами Ради Україна також братиме участь.