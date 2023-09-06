Росія створила у Польщі шпигунську мережу із завербованих українських біженців

10:42 19 серпня Київ, Україна

Нещодавно у ЗМІ було опубліковано факти діяльності та затримання шпигунів-вагнерівців, які поширювали пропаганду у польських містах Краків та Варшава. Успішна робота польських правоохоронних служб призвела до розкриття цілої шпигунсько-диверсійної мережі.

Як йдеться в опублікованому 18 серпня матеріалі The Washington Post, у Польщі викрили групу українських біженців, завербованих спецслужбами росії. Вони мали розклеювати проросійські листівки, стежити за перевезенням озброєнь в Україну та готувати диверсії на території Польщі.

За даними польських правоохоронців, у головному управлінні генштабу росії доручали завербованим вести розвідку морських портів Польщі, встановлювати відеокамери вздовж залізниць та закладати пристрої стеження у військових вантажах.. Були й серйозніші завдання – пускати під укіс поїзди, що перевозить зброю в Україну.

У Польщі вважають, що це становило найбільш серйозну загрозу з боку росії на території НАТО з початку повномасштабної війни проти України, зазначає видання.

Серед затриманих – 12 українських біженців, один росіянин та троє громадян білорусі. За даними правоохоронця, який бере участь у розслідуванні, цим найманцям було доручено вчиняти підпали та вбивства.

За даними Служби внутрішньої безпеки Польщі (ABW), москва вербувала біженців, використовуючи, зокрема, російськомовні телеграм-канали. Оголошення для потенційних диверсантів розміщувалися серед пропозицій щодо роботи та оренди житла. В оголошеннях обіцяли заплатити за розміщення антиамериканських та антинатівських гасел. Після цього пропонувалися складніші завдання за велику плату.

Завербованим платили криптовалютою та банківськими переказами з невідслідковуваних рахунків.

Як додає видання, виявили потенційних диверсантів випадково: перехожий помітив об'єктив камери, який виглядав через кущі на важливій ділянці траси, і повідомив про це відповідні органи. Використовуючи дані камер та іншу інформацію, правоохоронці вийшли на все угруповання.