Росія здійснила ракетну атаку на Львів з метою залякати українців

Росія здійснила ракетну атаку на місто Львів з метою залякати українців та відвідувачів цього міста.
Про це інформацію опублікував у своєму повідомленні у месенджері Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, це одна з наймасштабніших ракетних атак на Львів із моменту початку війни. В результаті атаки є загиблі та поранені, а також люди, які опинилися під завалами.
Постраждали житлові будинки, важливі об'єкти інфраструктури, школа та гуртожитки. Роботи з порятунку постраждалих продовжуються, і ми пам'ятаємо про загиблих із теплотою та сумуємо за ними. Львову надається необхідна підтримка.
Міністр зазначив, що дана ракетна атака є спробою держави-терориста залякати як українців, так і всіх, хто часто відвідує Львів. Однак він упевнений, що ці жахливі дії марні, і росія неминуче понесе відповідальність за свої злочинні діяння.
Про це інформацію опублікував у своєму повідомленні у месенджері Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, це одна з наймасштабніших ракетних атак на Львів із моменту початку війни. В результаті атаки є загиблі та поранені, а також люди, які опинилися під завалами.
Постраждали житлові будинки, важливі об'єкти інфраструктури, школа та гуртожитки. Роботи з порятунку постраждалих продовжуються, і ми пам'ятаємо про загиблих із теплотою та сумуємо за ними. Львову надається необхідна підтримка.
Міністр зазначив, що дана ракетна атака є спробою держави-терориста залякати як українців, так і всіх, хто часто відвідує Львів. Однак він упевнений, що ці жахливі дії марні, і росія неминуче понесе відповідальність за свої злочинні діяння.
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