Росія сконцентрувала близько 800 одиниць авіатехніки навколо України

17:04 16 серпня Київ, Україна

На момент вторгнення росії в Україну авіаційні угруповання рф становили 700 літальних апаратів, зараз навколо України сконцентровані близько 800 одиниць російської авіатехніки.

Про це повідомив у вівторок, 16 серпня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Станом на початок повномасштабної війни навколо України авіаційні угруповання росії становили 700 літальних апаратів - 450 літаків та 250 гелікоптерів. Літаків на сьогодні дещо менше – 430 знаходяться зараз довкола українських кордонів на різних аеродромах білорусі, росії, у Криму. Але угруповання вертольотів значно зросло і зараз становить понад 360 вертольотів, які противник має близько до кордонів України", - сказав Ігнат.

Посилення авіаугруповання у ЗСУ пояснюють тим, що саме його ворог більше використовує для підтримки наземних військ.



При цьому окупанти застосовують різні види авіації.

"Ми фіксуємо польоти стратегічної авіації, далеких бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників Су-34, штурмової авіації", – розповів Ігнат.

Також продовжують працювати ворожі літаки радіолокаційного виявлення А-50.