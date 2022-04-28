Росія зараз повністю залежить від Китаю - Піонтковський

11:33 28 квітня Київ, Україна

Пекін зацікавлений у максимальному ослабленні північного сусіда.

Після повномасштабної війни держава-агресор Росія може повністю опинитися під впливом Китаю.

Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
"Росію фактично віддадуть Китаю. Це зараз і відбувається", - наголосив Піонтковський.
Китай буде відповідальний за цей величезний простір і робитиме там що завгодно.

За словами публіциста, Росія зараз повністю залежить від Китаю – у всіх технологіях, постачанні, продовольстві тощо.
Китай хоче послабити Росію настільки, щоб вона більше не змогла агресувати. Хто в країні буде далі при владі – КНР не цікавить, упевнений Піонтковський.