Росія зараз повністю залежить від Китаю - Піонтковський

Пекін зацікавлений у максимальному ослабленні північного сусіда.
Після повномасштабної війни держава-агресор Росія може повністю опинитися під впливом Китаю.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
Китай буде відповідальний за цей величезний простір і робитиме там що завгодно.
За словами публіциста, Росія зараз повністю залежить від Китаю – у всіх технологіях, постачанні, продовольстві тощо.
За словами публіциста, Росія зараз повністю залежить від Китаю – у всіх технологіях, постачанні, продовольстві тощо.
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