Росія з початку вторгнення наростила виробництво "Калібрів" та Х-101 у 3-4 рази

17:28 23 червня Київ, Україна

Росія після початку повномасштабного вторгнення наростила виробництво крилатих ракет "Калібр" та Х-101 у 3-4 рази, а також удосконалила застосування ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів.



Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.

"Щодо цих ракет, які ви назвали ("Калібри" та Х-101 - ред.), відбулося зростання виробництва. Це приблизно в 3-4 рази. Так, росіяни виробляють приблизно сорок, тридцять ракет (на місяць - ред.), в залежності від типу. Менше - "Кинджалів", до шести одиниць. Рівень виробництва зараз навіть трохи більший, ніж це було до війни", - зазначив Вадим Скибицький.

За його словами, росіяни також накопичили свої резерви, відновили виробництво щодо більшості позицій, змінили або навіть удосконалили тактику застосування ракетного озброєння, безпілотних літальних апаратів.

"Результат таких заходів ми побачили у травні. Особливо, якщо брати показники щодо безпілотних літальних апаратів. Вони були використані найбільше, починаючи з жовтня минулого року", - сказав Скибицький.

Щодо появи в Брянській області росії ракетних комплексів "Бал", заступник начальника ГУР сказав:

"Ми зараз ведемо розвідку, тому що дуже багато інформації з цього питання. З'ясуємо. Загалом ми розуміємо, яка може бути загроза. Знову ж таки, комплекси "Бал" та "Бастіон" використовувалися і з Кримського півострова, і з Херсонської області за наземними об'єктами. Але ефективність такого застосування була низькою через те, що ці комплекси призначені насамперед для боротьби з морськими цілями. "Бал" - це протикорабельний комплекс, а тому він не дуже ефективний проти сухопутних цілей", - зазначив він.

Водночас Скибицький додав, що у ГУР є підтверджені дані, що росіяни дуже активно працювали над тим, щоб модернізувати цей комплекс та отримати можливість застосовувати його по наземних цілях.