Росія розгорнула в Україні кампанію проти вакцинації від коронавірусу – РНБО

Російська Федерація розгорнула в Україні ворожу кампанію проти COVID-вакцинації, зокрема, дезінформація поширюється через ЗМІ, соцмережі та телеграм-канали, які куруються або мають безпосереднє відношення до Росії, йдеться у звіті Ради нацбезпеки та оборони (РНБО).
Звіт наочно демонструє, як і в якому форматі поширюються фейки:
- вакцинація від COVID – це вбивство;
- вакцини вкрай небезпечні, влада України намагається скалічити дітей;
- вакцинація є примусом та порушенням прав людей;
- заклики «подумати» і не прищеплюватися;
- поширення фейків та інформації від конспірологів.
Крім того, Росія залучила до своєї кампанії з поширення дезінформації одну з церков, представники якої влаштовують мітинги під гаслами: «Вакцинація вбиває», «Ні медичним експериментам, "Вакцинація - гріх".
У РНБО наголосили, що російську аудиторію, навпаки, переконують у необхідності щеплення та безпеці вакцини.
- вакцинація від COVID – це вбивство;
- вакцини вкрай небезпечні, влада України намагається скалічити дітей;
- вакцинація є примусом та порушенням прав людей;
- заклики «подумати» і не прищеплюватися;
- поширення фейків та інформації від конспірологів.
Крім того, Росія залучила до своєї кампанії з поширення дезінформації одну з церков, представники якої влаштовують мітинги під гаслами: «Вакцинація вбиває», «Ні медичним експериментам, "Вакцинація - гріх".
У РНБО наголосили, що російську аудиторію, навпаки, переконують у необхідності щеплення та безпеці вакцини.
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