Росія розвідує українську енергетику, посилюючи загрозу терору – ГУР

17:43 20 вересня Київ, Україна

Російські окупанти проводять розвідувальні заходи щодо української енергетичної інфраструктури, що збільшує потенційну загрозу терористичних атак.



Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов під час виступу у телемарафоні 20 вересня.



За його словами, ворог прагне одержати інформацію про поточний стан української енергетичної інфраструктури після часткового відновлення. Україна готується до такого сценарію, але при цьому слід враховувати, що російська федерація може продовжити застосовувати тактику терористичних ударів.



Андрій Юсов зазначив, що ворог не має можливості повністю заповнити свої запаси ракетного озброєння через обмежені виробничі потужності. Однак він наголосив, що противник активно накопичує ресурси та ставить перед собою завдання, які він планує виконувати. Україна має сприймати це всерйоз.



Окремо Андрій Юсов зазначив, що торік наймасовішою атакою був одночасний запуск 120 ракет. З часом російські сили вичерпали свої резерви, і тому не варто очікувати на таку ж інтенсивність атак.



Що стосується можливих термінів початку нових атак з боку збройних сил росії на критичну інфраструктуру, Андрій Юсов зазначив, що це може статися найближчим часом, можливо, навіть у жовтні. При цьому він наголосив, що часові рамки не будуть оголошені заздалегідь, але такі сценарії розглядаються та готуються до можливої реалізації.