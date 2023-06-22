Росія розглядає сценарій терористичного акту на ЗАЕС - Зеленський

13:54 22 червня Київ, Україна

Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції (ЗАЕС) із викидом радіації.



Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", – сказав він.

Зеленський зазначив, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямом вітру.

"Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи, ніде не має бути", - сказав президент.

Він підкреслив, що цього разу не повинно бути як із Каховкою: "світ попереджений, отже, світ може і повинен діяти".