Росія розраховує домогтися запуску ПП-2 без сертифікації

Як довго Росія може очікувати на завершення процесу сертифікації газопроводу Північний потік-2? З одного боку, вкладені у будівництво ПП-2 кошти мають почати віддавати прибуток, а з іншого – Кремль має бажання використовувати газовий важіль впливу повною мірою. Тому, як стверджують ЗМІ, є припущення, що робота ПП-2 може розпочатися ще до завершення процедури сертифікації німецьким регулятором.
Для російських газових мереж це не вперше. Раніше без сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (BNA) було розпочато експлуатацію газопроводів NEL (сухопутне відгалуження трубопроводу Північний потік) та EGL 401.
Таке порушення для компанії-оператора залишається вигідним навіть при сплаті штрафу в 1 млн євро, адже простий об'єкт, в який вкладено 10 мільярдів, коштує набагато дорожче. До того ж перед Газпромом стоїть приваблива перспектива заощадити на транзиті газу через Україну і заробити на зростанні цін на газ у Європі.
Для російських газових мереж це не вперше. Раніше без сертифікації Федеральним мережевим агентством Німеччини (BNA) було розпочато експлуатацію газопроводів NEL (сухопутне відгалуження трубопроводу Північний потік) та EGL 401.
Таке порушення для компанії-оператора залишається вигідним навіть при сплаті штрафу в 1 млн євро, адже простий об'єкт, в який вкладено 10 мільярдів, коштує набагато дорожче. До того ж перед Газпромом стоїть приваблива перспектива заощадити на транзиті газу через Україну і заробити на зростанні цін на газ у Європі.
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