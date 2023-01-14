Росія розповсюджує фейк про виробництво в Україні хімічної зброї

11:45 14 січня Київ, Україна

Посольство Росії у Великій Британії звинуватило Україну в підготовці хімічної зброї. Представництво опублікувало у Twitter відео бійців у Соледарі, на якому, як стверджують пропагандисти, ЗСУ показали газові балони з отруйними речовинами.

Російські дипломати стверджують, що відео, опубліковане українськими військовими, нібито показує, що вони готуються використовувати заборонені ООН боєприпаси проти російських військових. Зазначається, що літери "OB" позначають отруйний боєприпас.

Раніше відео було опубліковано тактичною групою аеророзвідки Мадяр, але, судячи з підпису, що супроводжував його, пост носив швидше жартівливий характер щодо долі ворога на полі бою.

До речі, влітку посольство Росії в Британії закликало повісити азовців, заявивши, що вони "заслуговують на принизливу смерть".

Нагадаємо, у грудні у ВМС повідомляли, що у східній частині країни Росія скидає на українських захисників хлорприкринові гранати.