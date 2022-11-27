Росія розповсюдила фейкове відео з "українцями на ЧС у Катарі"

13:14 27 листопада Київ, Україна

На тлі чемпіонату світу з футболу в інтернеті, що проходить у Катарі, з'явилося фейкове відео про нібито затриманих за поширення нацистської символіки українців. Автори відеоролика спробували видати його за продукцію арабського телеканалу "Аль-Джазіра", що базується в Досі, з'ясувала команда DW Faktencheck. Такого ж висновку дійшло в суботу, 26 листопада, агентство dpa.

Саме відео одним із перших опублікував телеграм-канал "Південь Live", пов'язаний із телеведучим-пропагандистом Володимиром Соловйовим. У відео, опублікованому в соцмережах, стверджується, що в Катарі затримано трьох п'яних українських уболівальників, які поширювали нацистську символіку та намалювали на плакаті з талісманом ЧС гітлерівські вуса та написали нацистське вітання. Крім того, вони нібито розмалювали ще десять плакатів неподалік стадіону "Ель-Байт" у Досі та були взяті під варту.

За своїм стилем та оформленням ролик на перший погляд дуже схожий на відео, що публікуються в соцмережах "Аль-Джазіри", але на сайтах телеканалу його знайти не вдалося. Крім того, пише dpa, не було й повідомлень інших ЗМІ про інцидент із українцями. Сам телеканал у Досі підтвердив, що йдеться про фейк і "Аль-Джазіра" не має до відео жодного відношення.. При цьому лише на каналі Соловйова у сфальшованого ролика вже близько 400 тисяч переглядів.

Фейкове відео: що вдалося з'ясувати

Нібито затриманих українців у ролику не показано, в нього лише вмонтовано архівну фотографію з українськими вболівальниками. Як з'ясувала dpa, продемонстроване фото вже публікувалося одним з українських порталів новин на початку лютого в матеріалі про чемпіонат Європи з міні-футболу.. Автори ролика також не повідомляють, як українці опинилися на ЧС у Катарі з огляду на заборону на виїзд чоловіків за кордон з початку повномасштабного російського вторгнення, а також той факт, що збірна України не пройшла кваліфікацію для участі у фінальному етапі першості.

Журналісти dpa з пошуку в YouTube з'ясували, що частину кадрів фейкового ролика також було взято з опублікованого британською газетою The Sun тригодинного відео прибуття вболівальників на стадіон у Досі перед першим матчем ЧС. Водночас інших фотографій зіпсованих плакатів із талісманом ЧС у Катарі, до якого намальовані гітлерівські вуса, в інтернеті знайти не вдалося. Якби на світовій першості справді було таким чином зіпсовано понад десять плакатів, як це стверджується у відео, у Мережі були б інші фотографії цього інциденту, впевнені журналісти dpa.

Крім того, команда DW Facktencheck звертає увагу на неправильне написання головного стадіону ЧС англійською - "El Beit" замість "Al Bayt". У показаній сцені передбачуваного арешту українців також наголошується на невідповідності одягу поліцейських формі правоохоронців, які працюють на чемпіонаті світу відповідно до інформації МВС Катару. Значок на рукаві одного з поліцейських насправді є військовою відзнакою, з'ясувала DW за базами даних зображень.

Джерело: DW

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