Росія намагається заплутати дані про свої власні злочини - розвідка

13:15 22 червня Київ, Україна

За даними розвідки Великобританії, росія намагається заплутати інформацію про викрадення дітей з України.

20 червня 2023 року державна дума рф проголосувала за створення парламентського комітету, який розслідуватиме "злочини України проти дітей Донбасу" з 2014 року.

Таким кроком росія намагається заплутати дані про власні злочини, такі як викрадення дітей з України.

Міністерство оборони Великобританії повідомляє про це у своєму офіційному акаунті в Твіттері, посилаючись на дані розвідки.

За інформацією розвідки, створення парламентського комітету у держдумі росії має на меті реагувати на міжнародне засудження рф депортації дітей з окупованої України з моменту початку її повномасштабного вторгнення.

Відомство також передбачає, що цей крок може бути формою "захисту закону" і одночасно підтримувати інформаційні операції росії. Таким чином, російська федерація використовує своє законодавство як зброю для створення заплутаних сценаріїв навколо власних кричущих дій.
 
"Повідомлення про права дітей, ймовірно, є важливою комунікаційною темою для кремля, оскільки депортація дітей стала основою для ордера на арешт президента путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом у березні 2023 року", - підсумовує розвідка у своєму повідомленні.