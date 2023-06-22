13:15 22 червня Київ, Україна

За даними розвідки Великобританії, росія намагається заплутати інформацію про викрадення дітей з України.



20 червня 2023 року державна дума рф проголосувала за створення парламентського комітету, який розслідуватиме "злочини України проти дітей Донбасу" з 2014 року.



Таким кроком росія намагається заплутати дані про власні злочини, такі як викрадення дітей з України.



Міністерство оборони Великобританії повідомляє про це у своєму офіційному акаунті в Твіттері, посилаючись на дані розвідки.



За інформацією розвідки, створення парламентського комітету у держдумі росії має на меті реагувати на міжнародне засудження рф депортації дітей з окупованої України з моменту початку її повномасштабного вторгнення.



Відомство також передбачає, що цей крок може бути формою "захисту закону" і одночасно підтримувати інформаційні операції росії. Таким чином, російська федерація використовує своє законодавство як зброю для створення заплутаних сценаріїв навколо власних кричущих дій.