За даними розвідки Великобританії, росія намагається заплутати інформацію про викрадення дітей з України.
20 червня 2023 року державна дума рф проголосувала за створення парламентського комітету, який розслідуватиме "злочини України проти дітей Донбасу" з 2014 року.
Таким кроком росія намагається заплутати дані про власні злочини, такі як викрадення дітей з України.
Міністерство оборони Великобританії повідомляє про це у своєму офіційному акаунті в Твіттері, посилаючись на дані розвідки.
За інформацією розвідки, створення парламентського комітету у держдумі росії має на меті реагувати на міжнародне засудження рф депортації дітей з окупованої України з моменту початку її повномасштабного вторгнення.
Відомство також передбачає, що цей крок може бути формою "захисту закону" і одночасно підтримувати інформаційні операції росії. Таким чином, російська федерація використовує своє законодавство як зброю для створення заплутаних сценаріїв навколо власних кричущих дій.
20 червня 2023 року державна дума рф проголосувала за створення парламентського комітету, який розслідуватиме "злочини України проти дітей Донбасу" з 2014 року.
Таким кроком росія намагається заплутати дані про власні злочини, такі як викрадення дітей з України.
Міністерство оборони Великобританії повідомляє про це у своєму офіційному акаунті в Твіттері, посилаючись на дані розвідки.
За інформацією розвідки, створення парламентського комітету у держдумі росії має на меті реагувати на міжнародне засудження рф депортації дітей з окупованої України з моменту початку її повномасштабного вторгнення.
Відомство також передбачає, що цей крок може бути формою "захисту закону" і одночасно підтримувати інформаційні операції росії. Таким чином, російська федерація використовує своє законодавство як зброю для створення заплутаних сценаріїв навколо власних кричущих дій.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі