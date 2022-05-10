Росія намагається заморозити війну в Україні

09:36 10 травня Київ, Україна

Старший радник Конгресу США Пол Массаро заявив, що путіну треба завадити перетворити війну на заморожений конфлікт.



"Схоже, путін хоче перетворити свою геноцидну війну на заморожений конфлікт в Україні. Ми не можемо допустити цього. Не втрачайте фокус. Мета – повна перемога українців", - зазначив Массаро.



На його переконання, Захід та путін не розуміють один одного. Массаро назвав російського диктатора "гангстером, який грає в нациста".



"Річ в тому, що путін зовсім не змінився. Він все ще переконаний, що йому все може зійти з рук. Україна стала першою сталлю, в яку він потрапив за все його правління", - додав Массаро.