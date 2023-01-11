Росія намагається взяти під контроль Соледар

08:19 11 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).



Аналітики наголошують, що окупанти не захопили місто, незважаючи на кілька заяв росіян про те, що той нібито впав і



В ISW зазначають, що лише 10 січня спостерігали візуальне підтвердження присутності "вагнерівців" у центрі Соледара. Заяви російських загарбників про взяття під свій контроль міста Соледар Донецької області не відповідають дійсності.Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).Аналітики наголошують, що окупанти не захопили місто, незважаючи на кілька заяв росіян про те, що той нібито впав і Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.В ISW зазначають, що лише 10 січня спостерігали візуальне підтвердження присутності "вагнерівців" у центрі Соледара.

"Реальність поквартального контролю над місцевістю в Соледарі затемнюється динамічним характером міських боїв. Російські війська вже протягом кількох місяців значною мірою намагаються досягти значних тактичних успіхів у районі Соледара", - йдеться у публікації.

Аналітики додали, що навіть якщо брати за чисту монету "найгучніші" заяви росіян, це не віщувало б негайного оточення Бахмута.