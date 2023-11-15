Росія намагається повернути ініціативу у війні - ISW

09:48 15 листопада Київ, Україна





Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни



Зазначається, що кілька українських чиновників повідомили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над полем бою.



Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив 13 листопада під час розмови з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, що найбільш напруженими є Авдіївський, Куп'янський та Мар'їнський напрямки, але зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії на невизначених ділянках фронту.



Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії з кількох напрямків, намагаючись, зокрема, перехопити ініціативу на північ і південь від Бахмута.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про збільшення кількості обстрілів з боку росії у Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках. Російські війська намагаються повернути ініціативу на фронті в Україні. Армія росії проводить кілька одночасних наступальних операцій на сході України. При цьому залишається незрозумілим, чи зможе військо рф повністю повернути собі ініціативу, оскільки українські військові продовжують чинити тиск на критично важливих ділянках фронту.Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) Зазначається, що кілька українських чиновників повідомили, що ситуація вздовж лінії фронту є складною, але українські сили зберігають контроль над полем бою.Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив 13 листопада під час розмови з Головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном, що найбільш напруженими є Авдіївський, Куп'янський та Мар'їнський напрямки, але зазначив, що українські війська продовжують наступальні дії на невизначених ділянках фронту.Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський підкреслив, що російські війська ведуть одночасні наступальні дії з кількох напрямків, намагаючись, зокрема, перехопити ініціативу на північ і південь від Бахмута.Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили повідомляють про збільшення кількості обстрілів з боку росії у Куп'янському, Авдіївському та Донецькому напрямках.

"Заяви українських офіційних осіб про поточний темп російських операцій уздовж лінії фронту збігаються з оцінкою ISW про продовження російських наступальних операцій, зокрема на Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться в аналітичному звіті.

Аналітики припускають, що російські війська, мабуть, намагатимуться повністю повернути собі ініціативу на всьому фронті. При цьому українські війська продовжують свої наступальні операції та досягають тактичних успіхів уздовж фронту, зокрема на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі Херсонської області, зазначили у ISW.



Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться вирішувати, чи залишати певні російські підрозділи на певних ділянках фронту для захисту від українських наступальних операцій, чи передислокувати їх для підтримки наступальних операцій в інших місцях, які, ймовірно, завершаться без підкріплень. Ці рішення, найімовірніше, завадять росії повністю перехопити ініціативу найближчими тижнями, йдеться в аналітичному звіті.