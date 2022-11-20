Росія намагається зміцнити свої позиції на сході та півдні - ISW

11:21 20 листопада Київ, Україна

Російські війська починають зміцнювати позиції на окупованих територіях особовим складом, перекинутим із Херсонської області, а також мобілізованими військовослужбовцями. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 19 листопада.

Йдеться про окуповані Донеччину та Луганщину, а також східну частину Запорізької області.

За даними військових аналітиків, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть використовувати мобілізованих та передислокованих військовослужбовців для відновлення наступальних дій у Донецькій області та утримання оборонних позицій у Луганській області.

Крім того, армія Росії намагається розосередити сили шляхом розгортання окремих частин у напрямку Гуляйполя на сході Запорізької області.

"Росія також, ймовірно, приверне додаткові мобілізовані сили в найближчі тижні з огляду на те, що мобілізовані частини російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі", - підкреслили в ISW.

Експерти інституту додали, що ЗСУ продовжують контрнаступ на лінії Сватово-Кременна у Луганській області, зокрема, запеклі бої тривають у районі Куземівки.

На Донеччині російські війська продовжують атаки в районі Бахмута, Авдіївки та на захід від Донецька, незважаючи на значні втрати.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російське командування планує перекинути окремі підрозділи, виведені під час відступу з Херсонської області, для продовження бойових дій на Донбасі.