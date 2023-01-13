Росія намагається створити двомільйонну армію - ГУР

14:02 13 січня Київ, Україна

За оцінками військової розвідки України, росія намагається створити двомільйонну армію. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

“Під час першої хвилі мобілізації до збройних сил росії було призвано 300 тисяч жителів. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють до зони ведення бойових дій в Україні", – йдеться у повідомленні.

Військова розвідка України не виключає, що керівництво росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. У збройні сили росії потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить рф створити стратегічні резерви.



За даними розвідки, у росії вже активно відбувається підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації. На законодавчому рівні вносяться зміни у закони росії, що регламентують проведення мобілізації. Також триває активна підготовка навчальних центрів.

"За оцінками військової розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, які проводить країна-агресор, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", - зазначили в ГУР.

25 серпня 2022 року президент росії володимир путін підписав указ №575 "Про встановлення штатної чисельності збройних сил російської федерації", яким чисельність зс росії визначено 2 039 758 осіб, у тому числі 1 150 628 військовослужбовців. Указ має набути чинності з 1 січня 2023 року.



Крім того, стало відомо, що в росії хочуть мобілізувати чоловіків, які мають трьох дітей. Про це заявила депутат держдуми росії Ніна Останіна з посиланням на члена Ради з прав людини Ірину Кіркору.

"На жаль, Ірина Валеріївна підтвердила ваші побоювання, дорогі мої друзі-підписники, щодо скасування пункту директиви генштабу від 4.10.2022 р. про відстрочку під час проведення часткової мобілізації батьків багатодітних сімей із трьома дітьми", - написала Останіна.

Відповідний документ, за словами Кіркори, був направлений до військкоматів росії наприкінці грудня минулого року за підписом тепер уже колишнього начальника генштабу росії валерія герасимова.



І він знайшов підтвердження у її розмові з представником генштабу. Спроби від міноборони відповісти на мою урядову телеграму з 30 грудня успіхом не увінчалися: "У нас були вихідні та святкові дні", - написала Останіна.