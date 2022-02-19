Росія намагається посіяти суперечки за допомогою дезінформації

13:32 16 лютий Київ, Україна





Натиск пов'язаних з Кремлем операцій впливу сам по собі не новий. Представники розвідки США та Міністерство внутрішньої безпеки вже кілька місяців попереджають про постійні спроби Росії посіяти суперечки за допомогою дезінформації з цілої низки питань, від президентських виборів у США у 2020 році до коронавірусу.



Але за останні кілька тижнів, коли почали надходити розвіддані про те, що президент Росії Володимир Путін може бути близьким до початку вторгнення в Україну, тон та спрямованість кампаній впливу, націлених на американську аудиторію, почали змінюватися.



Спостерігається «участь у просуванні наративів, які намагаються покласти провину за російсько-українську кризу та можливу ескалацію цього конфлікту на США», — сказав Джон Коен, високопосадовець, виконавець обов'язків заступника держсекретаря Управління розвідки та аналізу Міністерства внутрішньої безпеки.



Чиновники також побоюються, що російська риторика про Україну, змішана з інформацією, покликаною роздратувати і навіть підбурювати певні верстви американського суспільства, може зробити картину загроз у США набагато небезпечнішою. Спроби Росії оточити Україну за допомогою більш ніж 150 000 військовослужбовців супроводжувалися змінами її інформаційних операцій, зокрема, помітним збільшенням поточних кампаній, націлених на аудиторію у Сполучених Штатах, заявив високопоставлений представник Міністерства внутрішньої безпеки США Натиск пов'язаних з Кремлем операцій впливу сам по собі не новий. Представники розвідки США та Міністерство внутрішньої безпеки вже кілька місяців попереджають про постійні спроби Росії посіяти суперечки за допомогою дезінформації з цілої низки питань, від президентських виборів у США у 2020 році до коронавірусу.Але за останні кілька тижнів, коли почали надходити розвіддані про те, що президент Росії Володимир Путін може бути близьким до початку вторгнення в Україну, тон та спрямованість кампаній впливу, націлених на американську аудиторію, почали змінюватися.Спостерігається «участь у просуванні наративів, які намагаються покласти провину за російсько-українську кризу та можливу ескалацію цього конфлікту на США», — сказав Джон Коен, високопосадовець, виконавець обов'язків заступника держсекретаря Управління розвідки та аналізу Міністерства внутрішньої безпеки.Чиновники також побоюються, що російська риторика про Україну, змішана з інформацією, покликаною роздратувати і навіть підбурювати певні верстви американського суспільства, може зробити картину загроз у США набагато небезпечнішою.

«Ескалація напруженості між Росією та Україною може посилити обстановку загроз тут, удома, особливо щодо використання Росією кампаній з дезінформації та методів активних заходів», — заявив Коен у вівторок на віртуальному форумі.

Раніше цього місяця офіційні особи Міністерства внутрішньої безпеки випустили оновлений бюлетень Національної консультативної системи боротьби з тероризмом, який попереджає про те, що все більш нестабільне, непередбачуване і складне середовище загроз вимагає тримати США в стані підвищеної готовності до терористичних атак.



У оновленому бюлетені також міститься попередження про те, що більшість інформаційного середовища, включаючи соціальні мережі, стала мішенню для «зловмисних іноземних держав», які прагнуть посилити будь-які розбіжності в американському суспільстві.



Зі зростаючої кількості іноземних держав, які прагнуть маніпулювати онлайн-середовищем, особливо активно проявляла себе Росія. Колишні співробітники розвідки та аналітики розповіли, що ще до виборів 2020 року Москва знаходила способи привернути до себе американську аудиторію серед вкрай правих та вкрай лівих.



Зовсім недавно в оцінці Управління директора національної розвідки (ODNI), отриманої Yahoo News, зроблено висновок про те, що Кремль надає «непряму та пасивну підтримку» ультраправим угрупованням у США, які офіційні особи США називають войовничими екстремістами з расових та етнічних мотивів (RMVE).

"У нас немає ознак прямої підтримки з боку російського уряду - такої як фінансування, матеріальна підтримка, навчання або керівництво", - йдеться в оцінці ODNI. "Однак російські операції з впливу в Інтернеті посилюють політичні розбіжності, які, ймовірно, сприяють радикалізації та вербуванню RMVE".

У звіті ODNI також міститься попередження, що деякі російські воєнізовані угруповання намагалися завербувати західних екстремістів.

«Ми поділилися розвідувальною інформацією з державними та місцевими жителями. Ми робимо все можливе для захисту ключових інформаційних інфраструктур, особливо тих, що пов'язані з критичною інфраструктурою», - сказав Джон Коен. «І ми продовжуємо продумувати стратегії протидії дезінформаційним кампаніям, які просуває Росія».

Дати відсіч російської дезінформації та операціям з впливу може бути складно через величезну кількість фейків.