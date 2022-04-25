Росія намагається витягти із затонулої "москви" ракети та секретні документи - ЗМІ

10:52 25 квітня Київ, Україна

Росія проводить операцію з вилучення з затонулого крейсера "москва" ракет та секретних документів. Про це пише німецьке видання Bild.





Через розміри "москви" (187 метрів завдовжки) 110-річній "Комуні" навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, повністю. Вказано, що на місці, де затонув російський крейсер "москва", працює спеціальний рятувальний корабель "Комуна". Це судно було спущено на воду ще 1912 року і вважається одним із найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського вмф Через розміри "москви" (187 метрів завдовжки) 110-річній "Комуні" навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, повністю.

"Але будуть спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими було оснащено корабель, а також секретні документи та військове обладнання", - зазначає видання.

Нагадаємо, 13 квітня голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що ракетний крейсер "москва" пішов саме туди, куди його послали українські прикордонники на острові Зміїний. За його словами, ракети "Нептун", що стоять на варті Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень.



Інформацію про те, що "москва" горить, підтвердили й у міноборони росії. Як повідомили, корабель було серйозно пошкоджено, екіпаж покинув судно.



Згодом в ОК "Південь" повідомили, що крейсер "москва" перекинувся і почав тонути після того, як ЗСУ вдарили по ньому ракетами.



У міноборони росії увечері 14 квітня визнали, що крейсер "москва" затонув.