Росія проведе наступ у найближчі місяці: в ISW розповіли, де чекати на удар

08:56 31 січня Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни Російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчі місяці. Імовірним напрямком удару стане Луганська область.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW)

"Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW про те, що наступ у найближчі місяці є найімовірнішим планом дій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в Інституті звернули увагу на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня, який сказав, що немає жодних ознак того, що росія готується до мирних переговорів, і всі ознаки вказують на протилежне.



Столтенберг зазначив, що росія може мобілізувати понад 200 000 осіб і продовжує поповнювати запаси зброї та боєприпасів шляхом збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами, такими як Іран та Північна Корея. Також генсек підкреслив, що президент росії володимир путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.



У той самий час голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу, і зазначив, що російським силам необхідно розпочати наступ через посилення внутрішнього тиску для перемоги.

"Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW у тому, що російські сили створюють умови початку наступу, ймовірно, у Луганській області, у найближчі місяці", - пише ISW.

У той самий час, публікації російських військових блогерів також продовжують вказувати на те, що інформаційний простір росії створює передумови для можливого російського наступу.