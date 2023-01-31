Росія проведе наступ у найближчі місяці: в ISW розповіли, де чекати на удар

Російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчі місяці. Імовірним напрямком удару стане Луганська область.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
Зокрема, в Інституті звернули увагу на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня, який сказав, що немає жодних ознак того, що росія готується до мирних переговорів, і всі ознаки вказують на протилежне.
Столтенберг зазначив, що росія може мобілізувати понад 200 000 осіб і продовжує поповнювати запаси зброї та боєприпасів шляхом збільшення внутрішнього виробництва та партнерства з авторитарними державами, такими як Іран та Північна Корея. Також генсек підкреслив, що президент росії володимир путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.
У той самий час голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко у зв'язку з цим заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу, і зазначив, що російським силам необхідно розпочати наступ через посилення внутрішнього тиску для перемоги.
У той самий час, публікації російських військових блогерів також продовжують вказувати на те, що інформаційний простір росії створює передумови для можливого російського наступу.
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