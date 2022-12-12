Росія виготовляє нові ракети, незважаючи на санкції - ГУР

Росія все ще зберігає можливості виробляти нові високоточні ракети Х-101 і Калібр, при цьому російські військові мають достатню кількість ракет для 3-5 масованих атак.
Про це в інтерв'ю The New York Times заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.
Про це в інтерв'ю The New York Times заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.
У той самий час під час інтерв'ю розвідник додав, що росія все ще має здатність виробляти нові високоточні ракети, зазначає видання.
Скибицький також повідомив, що росія використовує для атак ракети Х-55, передані Україною в 1990-і роки в рамках міжнародних угод.
Раніше прессекретар ГУР розповів, що, за даними військової розвідки України, росія вже використовує стратегічний запас деяких видів озброєння, а також ракети, виготовлені цього року, зокрема, в серпні.
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