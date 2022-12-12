Росія виготовляє нові ракети, незважаючи на санкції - ГУР

15:36 12 грудня Київ, Україна

Росія все ще зберігає можливості виробляти нові високоточні ракети Х-101 і Калібр, при цьому російські військові мають достатню кількість ракет для 3-5 масованих атак.



Про це в інтерв'ю The New York Times заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький.

"За нашими підрахунками, вони мають ракети ще на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет», – сказав він.

У той самий час під час інтерв'ю розвідник додав, що росія все ще має здатність виробляти нові високоточні ракети, зазначає видання.

"В той час, як багато хто вважає, що російські запаси найсучасніших високоточних ракет закінчуються, генерал Скибицький сказав, що російські збройові заводи змогли створити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування "Калібр" з початку війни, що складає близько 40 нових ракет на місяць. Незалежно підтвердити ці цифри не вдалося”, – пишуть журналісти.

Скибицький також повідомив, що росія використовує для атак ракети Х-55, передані Україною в 1990-і роки в рамках міжнародних угод.