Росія виготовила близько 115 високоточних ракет у жовтні - Скибицький

12:19 06 листопада Київ, Україна

У жовтні росія виробила близько 115 високоточних ракет, що мають дальність понад 350 кілометрів, повідомив генерал-майор Вадим Скибицький, представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України. Мається на увазі 20 ракет "Калібр", близько 40 ракет "Х-101", приблизно 30 балістичних ракет "Іскандер-М" та 12 крилатих ракет "Іскандер-К".



Крім того, росія продовжує модернізацію ракет "Х-22", перетворюючи їх на модифікацію "Х-32" на скромних обсягах - приблизно 9 ракет на місяць.



За даними ГУР, у жовтні було вироблено 4 ракети "Кинджал". На цей момент у росії на озброєнні знаходиться близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, здатних уражати об'єкти на відстані понад 350 кілометрів. Цей арсенал містить приблизно 165 ракет "Калібр", близько 160 ракет "Х-101", "Х-555" і "Х-55" з бойовими головками, приблизно 290 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К", близько 80 ракет "Кинджал", а також 150 ракет "Х-22"/"Х-32".



Скибицький наголосив, що виробничі показники цього року майже ідентичні торішнім. Це вказує на те, що росії вдається підтримувати виробництво ракет на достатньому рівні для формування запасів. Він також зазначив, що росія зберігає щонайменше 30% ракет у запасах і може використовувати їх.