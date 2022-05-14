Росія програла у битві за Харків – експерти

09:58 14 травня Київ, Україна

Місто-герой Харків встояв під вогнем ворога і не здав своїх рубежів рашистам. Російські війська, ймовірно, вирішили повністю відійти зі своїх позицій навколо Харкова через українські контрнаступи та обмежені можливості для підкріплень. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

"Російські підрозділи загалом не намагалися втриматися під тиском контратак українських сил протягом останніх кількох днів, за деякими винятками", - йдеться у висновках інституту. Зазначається, що РФ зосереджено на проведенні впорядкованого відведення своїх військ.

На думку експертів, "Україна виграла битву за Харків, українські війська не дали російським військам можливості оточити Харків, не кажучи вже про його захоплення, а потім вигнали їх із міста", як це було під Києвом.

Також зазначається, що українські війська, ймовірно, намагатимуться перекрити наземні комунікації РФ із Ізюмом.. При цьому вони зірвали спробу противника перетнути річку Сіверський Донець для оточення Сєвєродонецька та Лисичанська, завдавши значних втрат російської армії.

Водночас, ворог відновив наступальні дії на Слов'янськ, проте 13 травня не досяг жодного поступу.

Крім того, війська РФ продовжували розрізнені та безуспішні наступальні дії поблизу кордонів Донецької області, українські війська знищили там польовий командний пункт.

Напередодні повідомлялося, що у Харкові відновлять роботу громадського транспорту.