Росія проігнорувала підсумки конференції ДНЯЗ щодо ситуації на Запорізькій АЕС

Після заяви росії про небажання підписувати підсумковий документ за результатами Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) зустріч країн-учасниць заходу у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку завершилася у п'ятницю, 26 серпня, без підписання комюніке.

"На мій глибокий жаль, на цій конференції не вдалося дійти згоди", - заявив президент конференції Густаво Злаувінен.

Причиною для відмови від підписання документа стали заперечення до тексту змістовної частини документа з боку представника російської делегації, заступника директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями мзс росії Ігоря Вишневецького. За даними dpa, він заявив, що росія не схвалює зміст п'яти розділів проєкту підсумкової угоди, при цьому не вказавши конкретних подробиць претензій, що виникли, і що деякі інші країни підтримують цю заяву. З такою заявою виступив і інший представник російської делегації, вказавши, що інші країни використовують конференцію "для зведення рахунків із росією" через розв'язану нею війну проти України.

Після промови Вишневецького представники багатьох інших країн висловили згоду з текстом підсумкового документа, але їхні висловлювання не змінили ситуацію. З огляду на це конференція, що проходила з 1 по 26 серпня, завершилася лише підписанням процедурної частини документа, яка встановлює лише терміни проведення наступної конференції ДНЯЗ – вона пройде у 2026 році – та порядок підготовки до неї.

Ситуація на Запорізькій АЕС була однією з головних тем зустрічі

Згідно з проєктом документа, з яким ознайомилося агентство AFP, учасники конференції хотіли висловити "серйозне занепокоєння" військовими діями на територіях українських АЕС - зокрема, на Запорізькій АЕС (ЗАЕС), яка зараз окупована російськими військами і зазнає обстрілів.

Також документ критикував факт того, що українська влада "в результаті цих військових дій" більше не має контролю над ЗАЕС, що веде до "негативних наслідків" для безпеки в регіоні.

Про необхідність відвести бойові дії від території ЗАЕС раніше висловлювався і голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, описуючи ситуацію на ній як "комбінацію порушень усіх можливих правил безпеки, які тільки можна уявити".

За даними України, росія замінувала ЗАЕС

ООН неодноразово зверталася до москви з проханням надати безперешкодний доступ до ЗАЕС та демілітаризувати зону навколо станції, але росія відповідала відмовою. Причинами для продовження окупації станції мзс росії називало небажання робити її "уразливішою".

При цьому, за даними української сторони, російські війська замінували територію ЗАЕС, а сама станція працює з порушеннями норм безпеки через пошкодження обладнання, що відбулися після вчинення обстрілу, в якому Україна звинувачує росію.

Нагадаємо, 25 серпня ЗАЕС вперше в історії була повністю відключена від електромережі. У такому стані станція перебувала до обіду 26 серпня.

Напередодні вдень було підключено до мережі перший із шести енергоблоків, увечері вдалося підключити ще один.