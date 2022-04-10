Росія продовжить працювати на розкол суспільства Молдови

11:23 17 листопада Київ, Україна

Росія програла битву у вигляді виборів президента Молдови, але продовжить боротьбу за вплив в ході майбутніх парламентських виборів, а також зробить всілякі спроби для дестабілізації суспільства Молдови і дискредитації проєвропейського курсу Маї Санду.

Про це заявив український політолог Олег Саакян.



«Протистояння Санду і Додона з його кремлівськими покровителями продовжиться і переміститься в парламент. Маї Санду необхідна стабільна проєвропейська більшість в парламенті, і сьогодні це надзавдання, яке стоїть перед нею і проєвропейськими політичними силами. Додон, програвши президентські вибори, в ході кампанії використовував технології по поляризації суспільства і ділив населення Молдови на «ми» і «вони», і при тому, що він програв більшість, на виході він отримав консолідовану меншість. Тому Додон і його російські куратори будуть використовувати парламентські вибори для посилення власних позицій», - заявив політолог.





«Таким чином наступна криза в Молдові може бути пов'язана з формуванням Кабінету Міністрів. Зусилля Додона і російських спецслужб будуть спрямовані на дискредитацію проєвропейського і прорумунського курсу Маї Санду, що може бути ефективно, якщо в перші роки реформи Санду не будуть надто ефективними. В результаті в наступному електоральному циклі можна отримати ситуацію, яка була раніше - протистояння проросійського і проєвропейського лідерів», - зазначає експерт.

«Росія продовжить працювати на розкол суспільства в Молдові і дестабілізацію ситуації. Кремль має «незгораєму акцію» в Придністров'ї - свій військовий контингент. Дестабілізація і фактор Придністров'я дозволяють консолідувати проросійську частину суспільства навколо страху. Триватимуть інформаційні операції про «розпилення хімічних реагентів США над Молдовою», «гей-окупацію Молдови» та інші наративи з російських методичок, щоб схилити виборців голосувати не за корумпованого Додона, але проти Заходу», - підсумував Олег Саакян.



Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Молдови, голова партії «Дія солідарність» Мая Санду здобула перемогу на президентських виборах у неділю.



Також раніше ексглава Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Віктор Гвоздь заявив, що перемога Маї Санду на президентських виборах в Молдові становить загрозу для геополітичних інтересів Кремля, і в разі її перемоги російські спецслужби будуть дестабілізувати ситуацію в Молдові, використовуючи фактор Придністров'я і підігріваючи антирумунські настрої, з метою тиску на Маю Санду і формування проросійських настроїв в суспільстві.