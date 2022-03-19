Росія продовжує займатися небезпечною кіберактивністю

09:52 25 жовтня Київ, Україна

Протистояння між РФ і США не завжди очевидне. Приховану підривну діяльність Росія досить успішно веде за допомогою інтернет-технологій (IT). При цьому, без застосування військової сили і політичних багатоходівок, Кремль завдає величезної шкоди обороноздатності, економіці, промисловості і безлічі інших сфер державного устрою уявного ворога.

Адміністрація США включила до списку санкцій російський Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки за розробку і поширення вірусного програмного забезпечення Triton. Про це повідомило Міністерство фінансів США.

"Російський уряд продовжує займатися небезпечною кіберактивністю, спрямованою проти США і наших союзників. Адміністрація США продовжує жорстко захищати критично важливу інфраструктуру країни від тих, хто намагається її порушити", - заявив міністр фінансів США Стівен Мнучін, коментуючи введення санкцій.

Програма Triton, відома також під назвами TRISIS і HatMan, розроблена спеціально для ураження систем промислової безпеки, що відповідають за безпечну аварійну зупинку виробничих процесів на об'єктах критично важливої інфраструктури.

Як повідомлялося, Держдепартамент США повідомив про розширення санкцій проти Північного потоку-2. Спочатку санкції стосувалися суден-трубоукладачів газопроводу.