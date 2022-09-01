Росія продовжує закуповувати імпортні компоненти для своєї зброї, незважаючи на санкції

08:42 09 серпня Київ, Україна

Російська армія використовує у війні з Україною зброю, для якої необхідна імпортна електроніка, а її аналога у росії немає. Ці компоненти купуються за допомогою сірих схем.





Фахівці RUSI оглянули російське озброєння, знайдене в Україні, та виявили щонайменше 450 видів компонентів, які були зроблені на Заході - у США, Японії, Швейцарії, Великобританії та інших країнах. Про це йдеться в опублікованій доповіді "Західна електроніка в серці російської військової машини", яку зробили експерти Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Великобританії (RUSI).Фахівці RUSI оглянули російське озброєння, знайдене в Україні, та виявили щонайменше 450 видів компонентів, які були зроблені на Заході - у США, Японії, Швейцарії, Великобританії та інших країнах.

Більшість іноземних компонентів, які RUSI знайшли в російській зброї, вироблено в США — 70%. Деякі з них виготовлялися після санкцій, введених проти росії через вторгнення в Україну у 2014 році. Наприклад, компоненти крилатої ракети «Калібр», які експерти виявили на території України, зроблено у 2018 та 2019 роках.



Російський багатофункціональний безпілотний комплекс «Орлан-10» містить систему керування, що базується на швейцарському мікроконтролері від компанії STMicroelectronics. Комплекс радіозв'язку «Акведук» містить понад десяток західних компонентів, зокрема, американський мікроконтролер.



У доповіді наголошується, що при постачанні технологій часто називаються треті країни як покупці. Існує ціла мережа постачальників та продавців у Східній Азії та інших країнах, які готові постачати такі компоненти росії, наголошується у розслідуванні Reuters та RUSI. Вивчені Reuters російські митні дані показують, що з початку вторгнення до кінця травня до росії було поставлено понад 15 тисяч партій західних електронних компонентів.

На думку експертів RUSI, це означає, що компоненти, ймовірно, були придбані незаконним шляхом, таємно відправлені до росії або шахрайським чином передані виробникам зброї від первісних покупців перед вторгненням.

Автори доповіді зазначають, що треті країни часто використовуються покупцями, які прагнуть перевезти підконтрольні товари так, щоб приховати кінцевого користувача. Наприклад, нещодавно, у червні 2022 року, Мінфін США наклав санкції на трьох осіб і гонконзьку компанію EMC Sud Limited, яка була частиною таємної мережі закупівель, пов'язаної з фсб росії. Одна з трьох осіб, які підпали під санкції, — колишній агент фсб Олександр Кокорєв, за версією США, таємно закуповував електроніку в США, Японії та Європі для потреб оборонно-промислового комплексу росії.