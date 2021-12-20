Росія продовжує незаконно переслідувати українських громадян за політичними мотивами - Денисова

18:22 06 квітень Київ, Україна

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денисова представила щорічну доповідь 2020 року про стан дотримання прав і свобод на тимчасово окупованих територіях півострова Крим і частини Донецької і Луганської областей.

За її словами, серед основних порушень процесуальних прав цих громадян є, зокрема, утримання незаконно ув'язнених кримських татар в СІЗО, які розташовані на Кримському півострові, "де РФ (їх утримує - ред.) в нелюдських умовах, без медичної допомоги, без засобів індивідуального захисту в умовах Covid-19", а також - незаконне етапування наших громадян в РФ, посилення покарань, зокрема, збільшення тюремних термінів, і інші.

"Ми проводимо моніторинг по кожній такій особі, постійно на зв'язку з їхніми родичами, адвокатами, нашими консульськими працівниками. За кожним фактом незаконного затримання, засудження, порушення прав людини негайно повідомляю міжнародні правозахисні організації", - повідомила український омбудсман.

Вона також поінформувала, що зараз на тимчасово окупованих територіях сходу України незаконно утримуються 280 наших співгромадян, з них 44 - військовослужбовці.

"Тут порушуються всі права людини: їх незаконно затримують, вибивають свідчення, утримують в нелюдських умовах, без належного харчування та надання медичної допомоги", - зазначила вона, уточнивши, що для перевірки умов утримання цих осіб і надання їм медичної допомоги неодноразово надсилалися відповідні звернення представникам Міжнародного Червоного Хреста в Україні та Моніторингової місії ООН і ОБСЄ.

Крім того, за інформацією Денисової, зараз свого переведення очікують ще 450 засуджених на тимчасово окупованих територіях, в тому числі 71 особа, які були засуджені до довічного позбавлення волі.