Росія продовжує напад на міста України з доступом до Чорного моря
18:57 05 травня Київ, Україна
Війська російської федерації продовжують атакувати міста України, які мають доступ до Чорного моря.
Про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Напади, що продовжуються, на ключові міста, такі як Одеса, Херсон і Маріуполь, підкреслюють їхнє (росіян - ред.) бажання повністю контролювати доступ до Чорного моря, що дозволить їм контролювати морські шляхи сполучення України, що негативно позначиться на її економіці", - зазначили у відомстві.
За даними розвідників, наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати та деморалізувати українців.
"Оскільки російські операції зайшли в глухий кут, невійськові цілі, включно зі школами, лікарнями, житловими будинками та транспортними вузлами, продовжують бомбитися, що свідчить про готовність росії атакувати цивільну інфраструктуру у спробі послабити рішучість України", - додали в Міноборони Британії.
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