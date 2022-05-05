Росія продовжує напад на міста України з доступом до Чорного моря

18:57 05 травня Київ, Україна

Війська російської федерації продовжують атакувати міста України, які мають доступ до Чорного моря.



Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Напади, що продовжуються, на ключові міста, такі як Одеса, Херсон і Маріуполь, підкреслюють їхнє (росіян - ред.) бажання повністю контролювати доступ до Чорного моря, що дозволить їм контролювати морські шляхи сполучення України, що негативно позначиться на її економіці", - зазначили у відомстві.

За даними розвідників, наземні операції російських окупаційних військ зосереджені на сході України, але росія продовжує завдавати ракетних ударів по всій території країни, щоб залякати та деморалізувати українців.