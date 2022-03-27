Росія продовжує використовувати в Україні заборонені касетні бомби

11:19 27 березня Київ, Україна

З усією властивою їй цинічністю російська армія продовжує порушувати всі можливі міжнародні права, вимоги та правила. Ніщо не зупиняє російських убивць у використанні найжорстокіших та найвитонченіших знарядь у війні проти мирного народу України.

Як повідомила сьогодні, 27 березня, прес-служба МВС, У Донецькій області російські окупанти скинули заборонені касетні боєприпаси до житлового сектору Красногорівки.

"Ворог здійснив удар із реактивних систем залпового вогню Торнадо-С по житловому сектору міста Красногорівка. Російські війська застосували заборонені касетні боєприпаси. Боєприпаси впали посеред вулиць приватного сектора", - зазначається у повідомленні.

Наразі поліція оточила небезпечний район. Вибухотехніки поліції та ДСНС виявляють та знешкоджують кумулятивні бойові елементи. За попередньою інформацією, час самоліквідації елементів може становити до 40 годин, тобто перебувати поруч із ними смертельно небезпечно.

У поліції закликали мешканців міста бути максимально обережними та не наближатися до боєприпасів. На Донеччині вже зафіксовано випадки травмування людей касетними боєприпасами.

Раніше російські окупаційні сили вкотре застосували заборонені міжнародним правом фосфорні боєснаряди.