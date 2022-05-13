Політики були попереджені, що росія може припинити постачання газу в п'ятницю.
"До цього були проведені підготовчі роботи, і очікується, що це теж може статися", - сказав член фінського парламенту Вілле Тавіо.
Якщо це буде реалізовано, це викликає серйозні проблеми для деякої фінської промисловості та виробництва продуктів харчування.
Раніше у Фінляндії передбачалося, що росія може припинити постачання газу до Фінляндії 23 травня, тому що тоді росії доведеться сплачувати наступні рахунки за газ.
Однак Тавіо і Харкімо не стали коментувати точні терміни заходів у відповідь росії.
"Але навіщо Фінляндії перетворювати свою територію на кордон військового протистояння з російською федерацією, позбавляючись при цьому самостійності у прийнятті власних рішень, розсудить історія", - заявили в мзс рф на бажання вступу Фінляндії до НАТО.
"До цього були проведені підготовчі роботи, і очікується, що це теж може статися", - сказав член фінського парламенту Вілле Тавіо.
Якщо це буде реалізовано, це викликає серйозні проблеми для деякої фінської промисловості та виробництва продуктів харчування.
Раніше у Фінляндії передбачалося, що росія може припинити постачання газу до Фінляндії 23 травня, тому що тоді росії доведеться сплачувати наступні рахунки за газ.
Однак Тавіо і Харкімо не стали коментувати точні терміни заходів у відповідь росії.
"Але навіщо Фінляндії перетворювати свою територію на кордон військового протистояння з російською федерацією, позбавляючись при цьому самостійності у прийнятті власних рішень, розсудить історія", - заявили в мзс рф на бажання вступу Фінляндії до НАТО.
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