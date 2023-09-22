Росія продовжує енергетичний терор проти України - Шмигаль

12:48 22 вересня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росія розпочала новий етап енергетичного терору проти України і він триває вже два тижні.



Шмигаль зазначив, що російські війська знищують інфраструктуру, виробництво, прокачування та зберігання пального. Він також повідомив про перші удари по регіональних енергетичних підстанціях.



Прем'єр вважає, що ці атаки продовжуватимуться, але Україна готова до них. Він зазначив, що Україна побудувала захист, який охоплює протиповітряну оборону та спеціальні конструкції.



Шмигаль заявив, що Україна готова до складної зими. Він зазначив, що Україна краще підготовлена, ніж торік.