Росія продовжує активний наступ - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація на 06.00 27.04.2022 від Генштабу ЗСУ.
Ворог продовжує активний наступ на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- Окупанти встановили контроль над Зарічним, Новотошковським, Заводами та мають масований вогневий вплив у районі заводу "Азовсталь".
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та вражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.
- На Ізюмському напрямку противник опанував околицю населеного пункту Велика Камишеваха, взяв під контроль Заводи та проводив наступальні дії у напрямку Барвінкового.
- Окупанти перекинули до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи. Противник розгорнув два ракетні дивізіони ОТРК "Іскандер-М".
- У Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії. Основні зусилля зосереджені на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямах.
- На Лиманському напрямі супротивник встановив контроль над Зарічним та штурмував райони Ямпеля.
- На Сєвєродонецькому напрямку загарбники встановили контроль над Новотошковським, ведуть наступ у напрямку Нижнього та Горіхового.
- На Маріупольському напрямку ворог має масований вогневий вплив у районі заводу "Азовсталь". У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи щодо цивільного населення.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямах супротивник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів та вогневого впливу на позиції наших військ. У Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне становище.
- Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Кисельівка та Станіслав Херсонської області.
- На Таврійському напрямі підрозділи супротивника здійснюють інженерне обладнання позицій та запасів.
- Окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Нашими воїнами за попередню добу було вражено 7 повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.
- На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 16 одиниць автомобільної техніки, 4 паливозаправники та одна зенітна установка.
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