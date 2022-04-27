Росія продовжує активний наступ - Генштаб ЗСУ

07:54 27 квітня Київ, Україна

Оперативна інформація на 06.00 27.04.2022 від Генштабу ЗСУ.

Ворог продовжує активний наступ на Слобожанському та Донецькому напрямках.
  • Окупанти встановили контроль над Зарічним, Новотошковським, Заводами та мають масований вогневий вплив у районі заводу "Азовсталь".
  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів та вражати артилерією інфраструктуру міста Харкова.

  • На Ізюмському напрямку противник опанував околицю населеного пункту Велика Камишеваха, взяв під контроль Заводи та проводив наступальні дії у напрямку Барвінкового.

  • Окупанти перекинули до міста Ізюм дві батальйонні тактичні групи. Противник розгорнув два ракетні дивізіони ОТРК "Іскандер-М".

  • У Донецькому напрямку підрозділи ворога ведуть активні дії. Основні зусилля зосереджені на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Курахівському напрямах.

  • На Лиманському напрямі супротивник встановив контроль над Зарічним та штурмував райони Ямпеля.

  • На Сєвєродонецькому напрямку загарбники встановили контроль над Новотошковським, ведуть наступ у напрямку Нижнього та Горіхового.

  • На Маріупольському напрямку ворог має масований вогневий вплив у районі заводу "Азовсталь". У місті окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи щодо цивільного населення.

  • На Південнобузькому та Таврійському напрямах супротивник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів та вогневого впливу на позиції наших військ. У Миколаївському, Криворізькому та Запорізькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне становище.

  • Силами підрозділів росгвардії окупанти проводять фільтраційні заходи в районах населених пунктів Кисельівка та Станіслав Херсонської області.

  • На Таврійському напрямі підрозділи супротивника здійснюють інженерне обладнання позицій та запасів.

  • Окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Нашими воїнами за попередню добу було вражено 7 повітряних цілей: літак Су-25, вертоліт Ка-52, 3 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 2 крилаті ракети.

  • На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 9 танків, 11 артилерійських систем, 4 одиниці спеціальної та 17 одиниць броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної та 16 одиниць автомобільної техніки, 4 паливозаправники та одна зенітна установка.