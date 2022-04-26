Росія призиває у свою армію жителів ОРДЛО

18:52 27 листопада Київ, Україна

У жителів ОРДЛО з паспортами РФ немає ніяких соціальних гарантій, однак їх зобов'язують проходити строкову службу в російській армії.

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.

"Як мені доповідають правозахисники, є громадяни, які отримали російські паспорти, і їх уже призивають до Збройних сил Російської Федерації", - заявив Лисянський.

При цьому, за його словами, у жителів ОРДЛО з російськими паспортами немає права на російську пенсію, проте є обов'язок служити в російській армії.



Відзначимо, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше заявляв, що жителі Криму і Донбасу, які отримали російські паспорти, - жертви, тому Україна не має до них претензій. Він додав, що після деокупації такі люди матимуть право залишатися на цих територіях в статусі іноземців.



Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов також заявляв, що Україна не буде переслідувати жителів ОРДЛО і Криму, які отримали російські паспорти.