Росія призиває у свою армію жителів ОРДЛО

У жителів ОРДЛО з паспортами РФ немає ніяких соціальних гарантій, однак їх зобов'язують проходити строкову службу в російській армії.
Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський.
При цьому, за його словами, у жителів ОРДЛО з російськими паспортами немає права на російську пенсію, проте є обов'язок служити в російській армії.
Відзначимо, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше заявляв, що жителі Криму і Донбасу, які отримали російські паспорти, - жертви, тому Україна не має до них претензій. Він додав, що після деокупації такі люди матимуть право залишатися на цих територіях в статусі іноземців.
Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов також заявляв, що Україна не буде переслідувати жителів ОРДЛО і Криму, які отримали російські паспорти.
Відзначимо, віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков раніше заявляв, що жителі Криму і Донбасу, які отримали російські паспорти, - жертви, тому Україна не має до них претензій. Він додав, що після деокупації такі люди матимуть право залишатися на цих територіях в статусі іноземців.
Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов також заявляв, що Україна не буде переслідувати жителів ОРДЛО і Криму, які отримали російські паспорти.
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